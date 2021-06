David Polfeldt ne va plus être à la tête de Massive Entertainment (Avatar) mais va rester chez Ubisoft

Le studio Massive Entertainment fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, notamment grâce au reveal du jeu Avatar: Frontiers of Pandora, dévoilé en guise de conclusion à la conférence Ubisoft Forward. Avec toute cette attention, on ne s’attendait pas à voir partir ainsi David Polfeldt, qui est à la tête du studio depuis 2009, et qui va quitter ses fonctions dès le 1er juillet.

Un congé sabbatique pour revenir plus fort

Avec toutes les histoires qui circulent sur le management chez Ubisoft, on pourrait croire que David Polfeldt quitte son poste à cause d’une affaire houleuse, mais ce n’est pas le cas. L’intéressé annonce qu’il va prendre un break de 6 mois pour se reposer, mais qu’il reviendra bien chez Ubisoft. En revanche, il reviendra avec un rôle encore plus important, décrit comme un « rôle stratégique » pour Ubisoft.

Avec les récents changements en interne et les départs de plusieurs figures importants de l’éditeur, il se pourrait donc que David Polfeldt prenne de plus en plus d’importance au sein d’Ubisoft.

Pour ce qui est de Massive Entertainment, le site Axios indique qu’un remplaçant a déjà été trouvé pour occuper la place de Polfledt, qui démarrera ses activités en octobre, mais qui ne peut légalement pas être nommé tout de suite à cause d’un accord avec son actuel employeur.

On verra donc qui prendra cette place plus tard dans l’année, en espérant avoir également des nouvelles sur le développement de Avatar: Frontiers of Pandora.