Dauntless va se mettre à jour pour la PS5 et la Xbox Series dès le 2 décembre

Lancé comme étant une alternative free-to-play à Monster Hunter, Dauntless a eu droit à un beau gain de popularité pendant quelques mois, avant de se faire éclipser par le succès des derniers opus en date de la saga de Capcom. Le jeu est cependant encore bien vivant et à droit à plusieurs mises à jour. Et il s’apprête à passer sur next-gen pour tenter de s’offrir une seconde jeunesse.

La chasse en 4K

Phoenix Labs a annoncé que son free-to-play où l’on chasse des gros monstres arrivera dès le 2 décembre sur PS5 et Xbox Series, avec de nouvelles versions mises à jour qui apporteront notamment de meilleurs visuels sur ces plateformes.

Le studio indique que les éclairages seront mieux gérés ici, avec une distance d’affichage plus élevée, des textures plus raffinées, une végétation plus dense et des ombres plus nettes, tandis que de nouveaux trophées feront leur apparition.

Le tout sera disponible en 4K et en 60 images par seconde, sauf pour la Xbox Series S, qui se contentera d’une résolution en 1 440p. La version PS5 de Dauntless aura quant à elle droit au support audio 3D et aux gâchettes adaptatives de la DualSense.