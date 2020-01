Garena fait l’acquisition du studio Phoenix Labs (Dauntless)

Les rachats de studios semblent être de plus en plus fréquents dans le milieu. Cela ne date pas d’aujourd’hui et il y a toujours eu ce genre d’opérations mais il faut dire que Microsoft a pas mal fait parler de lui ces dernières années avec de nombreuses acquisitions. Cette nuit, on apprend que Phoenix Labs, les développeurs de Dauntless, vient d’être acquis par Garena.

Pour de nouvelles perspectives

Garena, la branche de divertissement numérique de Sea Limited et logée à Singapour, fait donc l’acquisition de Phoenix Labs, studio basé à Vancouver, au Canada. Cela semble relativement surprenant puisque Phoenix Labs possède une expérience solide dans le développement de jeu avec des vétérans du milieu qui ont notamment officié chez Riot comme Jesse Houston, Sean Bender ou encore Robin Mayn. Garena quant à eux, sont plutôt plutôt spécialisés dans le marché mobile et sur le territoire asiatique.

Cependant, c’était une décision relativement logique selon Jesse Houston puisque Phoenix Labs et Garena ont déjà un passif ensemble : « Garena est un investisseur depuis les premiers jours de notre entreprise. Il nous a été facile de passer d’un investisseur à une famille ». Cette nouvelle permettra aux deux parties d’y trouver leur compte et de se renforcer sur des secteurs qu’ils ne maîtrisent pas.

Houston rajoute : « Ils (ndlr : Garena) ont une expérience dans l’acquisition d’utilisateurs, les performances mobiles ainsi qu’une compréhension des marchés émergents. Il y a une énorme opportunité pour nous d’apprendre d’eux ». Les deux entreprises vont travailler ensemble pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à Dauntless et développer leur présence sur les marchés de l’Asie et de l’Amérique Latine. Quant à l’équipe de direction, Phoenix Labs ne compte pas se restructurer et profitera des ressources du réseau de Garena.

Nos confrères de gamesindustry.biz ont aussi pu poser quelques questions à Jesse Houston quant à un potentiel nouveau jeu et ce n’est pas prévu : « En ce qui concerne les autres jeux, on se concentre entièrement sur Dauntless en ce moment […] Notre objectif avec est d’en faire le meilleur MMO free-to-play de l’histoire du jeu vidéo ». Cela ne peut donc qu’être bénéfique pour cette alternative à Monster Hunter qui est plutôt discrète depuis son arrivée en version définitive.