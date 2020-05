Dark Light : Le metroidvania lancé en accès anticipé

Dark Light, un nouveau metroidvania qui se déroule dans un univers sombre et futuriste, est sorti en accès anticipé sur Steam le 8 mai. Les joueurs Switch devront quant à eux se contenter d’un trailer en attendant une sortie définitive encore inconnue.

40% du contenu actuellement

Dans un univers très sombre et apocalyptique, le titre vous plongera dans un monde où des forces surnaturelles et invisibles à l’œil nu en auront après vous. Avec 40% du contenu du jeu disponible, vous aurez accès à deux mondes explorables, dix types d’ennemis différents (En plus de 3 boss) ainsi que neuf armes. Vos capacités seront bien entendu améliorables et la progression sera non-linéaire.