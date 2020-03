CyGames annonce un nouveau jeu Shadowverse pour cette année

Depuis quelques années, on ne compte plus le nombre de jeux de cartes à collectionner disponibles sur le marché vidéoludique comme HearthStone, Magic: The Gathering Arena ou Legends of Runeterra. Sachez que ce n’est pas près de s’arrêter puisque CyGames a annoncé l’arrivée de Shadowverse: Champions Battle pour 2020.

Une exclusivité Nintendo Switch ?

D’après son site officiel, le titre se présente comme un jeu de cartes RPG et semble uniquement prévu sur Nintendo Switch. Sur Twitter, on apprend qu’il se basera sur la toute nouvelle série animée qui sera diffusée au Japon dès le 7 avril prochain.

Pour rappel, le monde de Shadowverse est né en 2016 sur PC, Android et iOS. S’il n’a pas révolutionné le genre, les différentes cartes à collectionner proposaient un style fortement inspiré des mangas japonais.