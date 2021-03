Cyberpunk 2077 : Le patch 1.2 arrive bientôt et dévoile sa liste de correctifs

Après avoir accusé un retard suite à tous les problèmes rencontrés par CD Projekt Red, le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 semble être sur le point d’arriver si l’on en croit le studio. Histoire de nous montrer tout ce que ce nouveau correctif changera, le studio a mis en ligne le patch note complet pour ce patch 1.2, qui n’a cependant toujours pas de date de sortie.

Une grande quantité de corrections au programme

Il faut donc se rendre sur le site officiel pour découvrir la longue, ou plutôt l’interminable liste de bugs corrigés et d’améliorations apportées au jeu pour découvrir ce que nous réserve ce patch 1.2. On retiendra surtout que l’apparition des officiers de la NCPD a été corrigée, avec des personnages qui n’apparaitront plus d’un coup derrière nous pour un rendu plus réaliste.

La conduite promet également d’être améliorée avec de nouvelles options comme une barre de sensibilité à régler, et des manipulations à effectuer pour débloquer un véhicule coincé.

Etant donné que la liste est conséquente, voire interminable avec des centaines de points plus ou moins mineurs, on vous laisse le soin de tout lire sur le site officiel en français si cela vous intéresse. Espérons donc que ce nouveau patch permettent à celles et à ceux qui jouent à Cyberpunk 2077 de rendre l’aventure plus stable, surtout sur consoles.