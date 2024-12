La série Cyberpunk Edgerunners sortira en blu-ray en 2025 et a droit à un manga

Un manga pour découvrir les origines de deux personnages

Jusqu’ici, Cyberpunk Edgerunners n’est disponible que via Netflix et n’a pas encore eu droit à une sortie en physique. Cela changera dès l’année prochaine avec une édition blu-ray, qui arrivera quelque part en 2025. On ne sait pas grand-chose à ce sujet (par exemple si une édition collector est au programme) si ce n’est que cette édition sortira bien en Europe, mais le coffret sera sans doute parfait pour les collectionneurs qui ne veulent pas payer d’abonnement pour regarder la série.

D’ici là, vous pouvez retrouver l’univers de la série (et du jeu) via Cyberpunk: Edgerunners MADNESS, un manga qui se concentre sur les personnages de Rebecca et Pilar avant le début des événements du show produit par le studio Trigger. Avant d’avoir le manga entre les mains lui aussi en 2025, sans date précise, il est possible de lire le premier chapitre de cette aventure via les applications Panini Manga dédiées à cela (sur les appareils Apple ou Kobo).