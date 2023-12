Cyberpunk 2077 aura droit à une version 2.1 avec plein de nouveautés (métro, boss retravaillés…)

Le ticket ne sera pas à 4 €

Le studio polonais a présenté la version 2.1 de son jeu lors d’un stream spécial qui a été diffusé hier, et qui a réservé de nombreuses surprises. L’ajout qui retiendra le plus l’attention est le système de métro, une fonctionnalité apparue dans les premiers trailers du jeu mais qui n’avait jamais vu le jour dans la version finale du titre. Un ajout davantage role-play qu’autre chose, mais qui fera plaisir à celles et ceux qui veulent s’immerger encore plus dans Night City. Elle sera implémentée dans la prochaine mise à jour du jeu, et ce ne sera le seul ajout majeur au programme.

Voici les modifications majeures apportées par la version 2.1 de Cyberpunk 2077 :

Le système de métro donc, avec 19 stations sur cinq lignes (qui peuvent être utilisées en point de voyager rapide)

donc, avec 19 stations sur cinq lignes (qui peuvent être utilisées en point de voyager rapide) La possibilité de mettre la musique des radios même en dehors des véhicules (V découvre le MP3)

(V découvre le MP3) Des combats de boss retravaillés , comme celui avec Adam Smasher

, comme celui avec Adam Smasher La conduite en moto retravaillée avec la possibilité de jeter des couteaux en conduisant

avec la possibilité de jeter des couteaux en conduisant De nouveaux véhicules comme une Porsche 911 cabriolet

Des courses automobiles qui peuvent être recommencées

Des nouvelles courses poursuites

Plusieurs options d’accessibilité en plus, comme le fait de régler la taille des sous-titres, d’avoir une meilleure aide à la visée, d’augmenter la taille du HUD, de diminuer les tremblements de caméra…

Cette mise à jour 2.1 sera déployée dès le 5 décembre prochain, à la même date de sortie de la version Ultimate du jeu.