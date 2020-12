AG Awards 2020 : Votez pour les meilleurs jeux de l’année !

C’est une habitude sur notre site, tous les ans, nous proposons à nos lecteurs·trices, d’élire les jeux vidéo les plus marquants de l’année. 2020 ne déroge pas à la règle et nous lançons officiellement nos AG Awards. Si notre équipe a déjà voté pour ses titres favoris, c’est désormais à vous, de récompenser vos jeux préférés. Alors, qui remporte la palme du jeu de l’année 2020 ?

Voici où voter

Habituellement, nous distillons nos sondages sur pléthore d’articles. Cette année, nous avons préféré centraliser l’entièreté des catégories sur un seul et même sondage. Vous pouvez ainsi élire dès maintenant vos jeux de l’année 2020 à travers pas moins de 23 catégories, allant du meilleur jeu d’action/aventure à la plus belle direction artistique en passant par la bande-son la plus marquante et bien sûr, le fameux GOTY.

Bien sûr, vous pouvez voter uniquement pour les catégories qui vous concernent. Aucune page n’est obligatoire, et vous pouvez donc zapper un genre qui ne vous concerne pas. Les résultats seront donnés prochainement, et l’on vous invite à remplir le formulaire plus bas, qui ne vous prendra pas plus de 6 minutes pour défendre vos coups de cœur !

Vous retrouverez aussi tous nos dossiers de fin d’année sur notre page dédiée aux AG Awards 2020. N’hésitez pas à partager vos réactions et vos réponses avec #AGAwards2020 et débattre en commentaire. Dites-nous aussi si cette organisation, avec ce système de sondage, vous plait ou si vous préférez un autre format, comme l’année passée. Les résultats seront annoncés d’ici quelques jours.