Comme chaque dimanche, on vous résume l’actualité jeu vidéo des derniers jours. On revient donc sur le lancement de Cyberpunk 2077, qui a connu – dirons-nous – quelques rebondissements ainsi que le potentiel futur BioShock en RPG monde-ouvert. The Wolf Among Us 2 a aussi donné de ses nouvelles, tout comme Persona 5 Strikers qui a lâché sa date.