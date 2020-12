Pour célébrer la sortie du très attendu Cyberpunk 2077, on vous propose une vidéo un peu spéciale : une sélection de 12 jeux issus du genre cyberpunk et qui ont marqué la thématique. De Deus Ex à The Nomad Soul en passant par Remember Me ou encore Observer, cette vidéo est à déguster, en attendant de recevoir son exemplaire de Cyberpunk 2077.