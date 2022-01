Crysis 4 vient d’être confirmé par Crytek avec un premier teaser

Vers la fin des années 2000, la licence Crysis a tout donné pour faire cracher les poumons de nos bons vieux PC en proposant un rendu techniquement bluffant, qui était l’atout commercial numéro 1 de la série. Une trilogie plus tard, Crytek avait décidé de faire revivre la saga via un remaster, qui était visiblement annonciateur d’un nouveau départ pour la série, puisque le studio confirme aujourd’hui l’existence d’un Crysis 4.

It's time to join the journey and be the hero.

A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5

— Crytek (@Crytek) January 26, 2022