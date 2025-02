Crytek licencie une soixantaine de personnes et suspend le développement de Crysis 4

Tous les efforts sont mis sur Hunt Showdown

Dévoilé il y a de cela plus de trois ans, Crysis 4 ne semblait pas avancer sereinement si l’on en croit la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui Crtyek. Le studio annonce que comme tant d’autres, il se voit être contraint de licencier au sein de ses rangs pour faire face à la difficulté économique qui touche le marché depuis plusieurs années maintenant :

« Comme beaucoup de nos pairs, nous ne sommes pas à l’abri de la dynamique complexe et défavorable du marché qui a frappé notre secteur ces dernières années. C’est avec une grande tristesse que nous annonçons aujourd’hui que nous devons licencier environ 15 % de nos quelques 400 employés. »

Les équipes de développement sont directement touchées ici, et Crytek déclare que la production de Crysis 4 a été arrêtée, afin de se concentrer sur le support de Hunt Showdown 1896.

C’est via ce dernier que le groupe espère tirer ses finances vers le haut, ne pouvant aujourd’hui plus se permettre de dépenser sans en voir les résultats immédiats. Crysis 4 devait donc sans doute nécessiter encore beaucoup de temps de travail, et on ne sait aujourd’hui pas si le projet sera redémarrer un jour ou non. L’avenir du studio dépendra du succès sur la durée de Hunt Showdown 1896.