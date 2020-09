La prochaine édition des Game Awards aura lieu le 10 décembre 2020

Avec la pandémie qui touche le monde, on a vu beaucoup d’événements être annulés au cours de l’année, notamment l’E3. Les Game Awards seront cependant bien au rendez-vous cette année, comme le confirme Geoff Keighley, présentateur et organisateur de l’événement.

La cérémonie a droit à une date

C’est donc le 10 décembre prochain que les meilleurs jeux de l’année seront récompensés à travers de multiples catégories, au cours d’une soirée qui promet également d’être riche en révélations et en « World Premiere », comme l’annonce le présentateur chez Variety :

« La chose qui m’inquiétait le plus – il y a tellement d’attentes autour de la cérémonie – était de ne pas avoir de gros jeux à annoncer aux fans, et que cela devienne une déception. Alors j’ai parlé à tous les éditeurs et ils m’ont dit « non, nous avons beaucoup de contenu à montrer dans ce genre de show pour les fans cette année », et ils étaient vraiment excités à l’idée de montrer tout cela. »

Cette année, la cérémonie sera forcément un peu spéciale étant donné la situation actuelle. C’est pour cela qu’elle prendra place pour la première fois dans trois villes différentes, à savoir Tokyo, Londres et Los Angeles. Bien entendu, elle pourra être suivie via de nombreux streams qui pourront afficher du 4K UHD, histoire de mieux profiter des trailers.

Geoff Keighley nous indique également qu’en dehors des traditionnels trophées, dont celui du jeu de l’année avec des concurrents possibles comme Animal Crossing : New Horizons, The Last of Us Part II ou encore Ghost of Tsushima, une nouvelle récompense verra le jour pour les jeux qui contribuent à plus d’accessibilité dans le jeu vidéo, que ce soit par des mécaniques ou via des options spéciales. Le show n’oubliera pas d’adresser quelques mots sur l’état de l’industrie actuelle, notamment suite aux affaires chez Ubisoft.

Rendez-vous donc dès le 10 décembre prochain pour découvrir cette cérémonie, que l’on espère riche en surprises.