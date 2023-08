Crimson Desert : L’impressionnant jeu d’action fera son retour cette année lors de la Gamescom, nouveau gameplay en vue

Depuis quelques années, on a l’habitude que Crimson Desert nous fasse faux bond mais le titre de Pearl Abyss répondra enfin présent pour la Gamescom de cette année. Le présentateur nous précise que le jeu sera au programme de l’Opening Night Live et nous présentera plus de gameplay, ce qui est une excellente nouvelle.

On ose à peine espérer une date de sortie tant le titre a été maintes et maintes fois repoussé, mais savoir comment le projet se porte sera déjà suffisant. On espère tout de même qu’il précisera ses plateformes, car jusqu’ici, il n’est annoncé que sur PC et sur des consoles indéterminées. Reste à voir s’il sera aussi accompagné par DokeV, l’autre jeu vedette de Pearl Abyss, même si ce dernier est censé sortir plus tard.

Next Tuesday, join us at @gamescom Opening Night Live, to see a brand new look at the gameplay of CRIMSON DESERT (@CrimsonDesert_) from Pearl Abyss.

Catch the livestream everywhere at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/mEj030uEQN

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 16, 2023