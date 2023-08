Black Myth Wukong et Alan Wake 2 seront au programme de la conférence d’ouverture de la Gamescom

Une salle, deux ambiances

On commence par Alan Wake 2, dont la présence était d’ores et déjà presque acquise. Le titre avait déjà présenté sa première séquence de gameplay à l’occasion du Summer Game Fest, aussi organisé par Keighley, c’est donc sans surprise que l’on pourra le retrouver durant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom. On imagine que le jeu de Remedy devrait présenter un peu plus son histoire avec un nouveau trailer, mais on espère aussi découvrir un peu plus de gameplay étant donné que le titre sort dans seulement deux mois.

Mais l’annonce la plus étonnante reste celle concernant Black Myth Wukong. Un titre annoncé depuis belle lurette et qui n’a pas forcément l’habitude d’être présent lors de grands événements occidentaux tels que la Gamescom.

Watch @gamescom: Opening Night Live for a world premiere new look at BLACK MYTH WUKONG on Tuesday, August 22. Streaming live everywhere at 8p CEST/7p BST/2p ET/11am PT at https://t.co/AFycLZGHNd pic.twitter.com/jzTdTXna96 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 11, 2023

En début d’année, le studio chinois Game Science avait annoncé que cet action-RPG impressionnant développé sur Unreal Engine 5 sortirait au cours de l’été 2024, mais depuis, plus de nouvelles. Le voir durant l’Opening Night Live permettra de nous rassurer sur son avancée, en espérant qu’il ne soit pas à nouveau repoussé. Qui sait, peut-être qu’une date plus précise sera annoncée, tout comme d’autres plateformes car jusqu’ici, seule une version PC a été confirmée.

Rendez-vous donc le 22 août prochain à 20 heures pour assister à l’Opening Night Live et découvrir ce que ces deux jeux nous réservent.