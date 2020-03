Creature In The Well prend le chemin de la PS4 pour le 31 mars

Après une sortie plutôt réussie sur PC, Switch et Xbox One en septembre 2019, Creature in the Well annonce son arrivée sur PlayStation 4. Le titre arrivera le 31 mars prochain et il sera disponible en version numérique sur le PlayStation Store au tarif de 14.99€.

Un p’tit trailer pour la route

Histoire de fêter l’annonce comme il se doit, l’équipe de Flight School Studio a publié une nouvelle bande-annonce qui met en avant toutes les bonnes critiques du titre. Pour rappel, il s’agit d’un dungeon crawler où il faudra explorer un ancien complexe avec des mécaniques du hack’n’slash et du jeu de flipper. Quelque peu original, Creature in the Well a été relativement bien apprécié des joueurs comme l’attestent les évaluations plutôt positives sur Steam.