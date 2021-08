Les créateurs d’Among Us expriment leur déception suite à l’arrivée du mode Imposteurs dans Fortnite

Lorsque Epic Games a dévoilé le nouveau mode Imposteurs pour Fortnite, le parallèle avec Among Us était tout tracé. Difficile d’y voir autre chose qu’une copie du jeu d’Innersloth, tant il reprend exactement le même principe sans rien n’y ajouter. Le petit studio indépendant a pris la parole pour s’exprimer sur cette « inspiration » de la part des créateurs de Fortnite.

Une copie sans effort pointée du doigt

Si Among Us ne repose pas sur un concept inédit (qui est ni plus ni moins celui du Loup-Garou), il a fait l’effort d’ajouter des mécaniques qui lui sont propres. Et c’est justement parce que Fortnite n’a pas fait cela que le jeu est aujourd’hui cité par les créateurs d’Among Us, qui s’expriment avant tout être déçus par le fait qu’Epic Games n’est jamais entré en contact avec Innersloth. Victoria Tran du studio Innersloth en parle sur Twitter :

« Cela aurait été vraiment, vraiment cool de collaborer haha. C’est juste un sale temps pour être indés. Pour les mécaniques de gameplay, d’accord, ça ne devrait pas être surprotégé, mais au moins, user de thèmes et de terminologies différents rend les choses plus intéressantes ? »

Il est vrai que pour un éditeur qui n’hésite pas à multiplier les collaborations dans son jeu, il aurait été sympathique qu’une vraie collaboration entre Fortnite et Among Us aboutisse à ce mode, plutôt que de simplement copier les mécaniques. Même en réutilisant le concept, ajouter une mécanique ou deux inédites aurait aussi été préférable.

Cela met aussi à mal l’image de « chevalier blanc » que Epic Games essaye de se construire depuis des mois auprès des développeurs, notamment à travers son procès envers Apple. Un coup de fil n’aurait certainement pas été de trop ici.