Crash Bandicoot 4: It’s about time présente sa version PS5

Crash Bandicoot 4: It’s About Time avait déjà annoncé sa sortie sur PlayStation 5 pour le 12 mars et le State of Play a été l’occasion de montrer le jeu tourner sur la machine et d’insister sur ses particularités.

Oui mais ça on l’a déjà dit…

On nous rappelle donc que Crash Bandicoot 4 tournera à 60 images par seconde en 4K. SSD oblige, les temps de chargement seront beaucoup plus courts. La manette DualSense sera également mise à profit pour ses vibrations haptiques et ses gâchettes adaptatives. Et pour encore plus de sensations, il y a même l’audio 3D pour les casques compatibles. Le jeu utilise également le système d’astuces et des raccourcis de la PS5.

Et si vous avez déjà Crash Bandicoot 4 sur PlayStation 4, vous serez contents d’apprendre qu’il sera possible de récupérer sa sauvegarde sur la nouvelle version. Ou vous serez surtout ravis d’apprendre que le jeu permettra la mise à niveau gratuite pour ne pas repasser à la caisse.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time est déjà disponible sur PlayStation 4 et Xbox One et sortira le 12 mars sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch. Il arrivera plus tard dans l’année sur PC via Battle.net. Vous pouvez retrouver notre test du jeu à cette adresse.