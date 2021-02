Sony annonce un State of Play pour le 25 février prochain

Sony a particulièrement égayé la journée en nouvelles notamment via une interview de Jim Ryan. Elle finie en beauté avec l’annonce d’un nouvel évènement PlayStation qui arrivera ce jeudi.

Un report de God of War enfin officialisé ?

Sony va donc diffuser un nouveau State of Play, son évènement récurrent qui met l’accent sur les produits à venir. Il aura lieu ce jeudi 25 février à 23h00 (heure française). Le PlayStation Blog précise que l’accent sera mis uniquement sur les jeux et non sur le reste. Autrement dit, ne vous attendez pas à plus d’informations sur le prochain casque PS VR 2 ou bien sur l’état actuel des stocks de PS5.

Ce direct est prévu pour durer 30 minutes et donnera des informations sur 10 jeux PS4 et PS5 à venir. On peut s’attendre donc à Horizon Forbidden West, Kena : Bridge of Spirits et peut-être des patchs PS5 pour des exclusivités PS4 comme The Last of Us Part II (voire une version remastered). On imagine aussi un possible report pour le prochain God of War toujours planifié pour cette année même si on peut toujours espérer une belle surprise.

Rendez-vous ce jeudi sur Twitch ou Youtube pour en avoir le cœur net.