Convallaria s’offre un trailer de gameplay

Loong Force vient de publier un nouveau trailer de gameplay (après nous en avoir dévoilé un premier il y a plusieurs mois) pour le jeu de tir et d’action en ligne intitulé Convallaria.

Un jeu toujours en développement

Contrairement à d’autres jeux de tir, Convallaria vise à attirer les joueurs avec des expériences réalistes, un gameplay de combat plus fort et plus lisse et le tout dans un fatras d’émotions. Le trailer de gameplay nous montre un jeu haut en couleur qui ravira les fans du genre.

Ce que Loong Force veut, c’est faire de Canvallaria un jeu à part et réunir tous les jours sous la même bannière. Présenter à tous les joueurs PlayStation un jeu d’action /et de tir unique en son genre. Êtes-vous excité par le trailer de gameplay ?

Convallaria est en développement sur PlayStation 4.