Une compilation Sonic Origins avec plusieurs jeux sortira prochainement

Le Sonic Central consacré aux 30 ans de Sonic n’a pas été particulièrement rempli en annonces surprenantes, étant donné que la plupart des informations avaient fuité il y a quelques semaines. C’était notamment le cas pour la compilation Sonic Origins, qui a brièvement fait une apparition durant l’émission, mais qui n’a pas donné beaucoup de détails.

Plus d’informations dans l’année

Tout ce que l’on sait pour le moment, c’est que cette compilation regroupera au moins Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD, avec du contenu en plus et des fonctionnalités ajoutées pour les dernières plateformes, sans plus de précisions.

On ne sait justement pas sur quelles plateformes cette compilation est prévue, mais de nouveaux détails seront annoncés prochainement dans l’année. Visiblement, cette compilation serait prévue pour 2022.

On espère donc que ce Sonic Origins donnera envie de repasser à la caisse avec de vraies nouveautés.