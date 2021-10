Les moyens de locomotion sont légion dans Far Cry 6 : chevaux, voitures, tanks, hélicoptères et même parachute. S’il est un équipement pratique et qui permet de belles descentes vertigineuses, c’est bien le Wingsuit, ces espèces de combinaison complètes qui permettent de voler grâce au vent. Yaya étant une île fictive des caraïbes, c’est le lieu idéal pour utiliser ce genre d’accessoire. Et bonne nouvelle, vous pouvez en obtenir un et bien plus tôt que vous ne le pensez.

Comment obtenir le Wingsuit dans Far Cry 6 ?

Dès votre arrivée à la Ferme des Montero, après votre rencontre avec Espada et son père Carlos, vous pouvez accéder à de nouvelles fonctionnalités propre aux mondes ouverts et notamment une nouveauté de ce Far Cry 6, la possibilité d’installer et améliorer des bâtiments sur votre camp, à l’instar d’Assassin’s Creed Valhalla récemment.

Allez voir l’homme porteur d’une icône d’enclume sur votre camp pour accéder au Bureau des Constructions. Sélectionnez Réseau de planques pour pouvoir accéder à des planques avancées des Libertad un peu partout sur l’île (permettant les déplacements rapides entre autres) mais également au Wingsuit, notre fameuse combinaison volante. Vous voici enfin prêts à prendre votre envol !

