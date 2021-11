La mise à jour 2.0 d’Animal Crossing New Horizons apporte pas mal de choses : de nouvelles fonctionnalités, la cuisine, des échelles, et bien d’autres choses. Mais il y a bien un meuble qui a marqué les joueurs et les joueuses : le retour de la fameuse chaise Rainette ! (Ou le siège Rainette depuis qu’il a été renommé). Eh oui, la chaise froggy est de retour. On vous dit tout ce que meuble emblématique.

Plusieurs coloris pour la chaise Rainette

Mais avant de vous dire que la chaise fait son retour, il faut savoir une chose : le siège Rainette est maintenant disponible en six coloris. C’est Nintendo Wire qui a révélé l’information, la chaise peut-être obtenue dans différentes couleurs, allant de la classique couleur verte à d’autres alternatives, comme du rose et du bleu. Bien sûr, une fois obtenue en un exemplaire, vous pourrez la commander à nouveau via le catalogue.

Comment obtenir le siège Rainette ?

Arrivé dans la mise à jour 2.0, le siège Rainette peut être trouvé de différentes manières. Il n’est pas possible de la fabriquer mais comme d’autres meubles, vous pouvez l’avoir par plusieurs moyens. On vous en liste quelques-uns, sachant qu’il est possible que l’on en oublie. N’hésitez pas à nous dire en commentaires si une manière est manquante.

Boutique Nook

L’un des moyens pour obtenir la chaise froggy, c’est en allant à la boutique Nook. Tous les jours, on a trois articles qui sont actualisés et le siège peut y être. Il peut apparaître dans l’une des six variantes de couleur. Comme vous le savez, c’est très aléatoire donc il faut espérer que la chance soit avec vous.

Au Rounarama de Rounard

Pour cette méthode, il est obligatoire d’avoir débloqué le Rounarama et donc, que Rounard soit déjà passé sur votre île. C’est probablement le moyen le plus rapide de l’avoir, bien que le côté aléatoire jouera encore beaucoup en votre faveur. Maintenant que la mise à jour 2.0 a été déployée, il est possible de faire venir Rounard sur l’île de Joe et donc, d’augmenter votre chance qu’une chaise Rainette apparaisse. Rappelons que Rounard propose des meubles plus rares.

Cadeau des villageois

Vous allez vite le remarquer, il y a une grande part de chance dans l’obtention du meuble – comme beaucoup d’autres. Lorsqu’un villageois vous offre un cadeau, il y a une infime possibilité pour que ce soit le siège Rainette.

En éclatant un ballon

C’est un utilisateur Reddit qui a fait la découverte : il est également possible de trouver la chaise grenouille (oui, on varie ses appellations) en éclatant un ballon. On imagine qu’il va falloir beaucoup de temps pour l’avoir de cette manière.

Voilà, c’est tout, en tout cas pour l’instant. Vous pouvez rejoindre notre serveur Discord pour discuter du jeu avec d’autres joueurs et joueuses et pourquoi pas, échanger le siège. D’autres astuces sont aussi disponibles dans notre guide d’Animal Crossing New Horizons 2.0.