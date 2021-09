La collection Disney Classic Games revient dans une édition plus fournie, déjà disponible en précommande

En 2019, les fans des vieux jeux Disney ont pu retrouver avec plaisir un portage des jeux Roi Lion et Aladdin à travers la compilation Disney Classic Games, qui avait tout de même reçu quelques critiques sur son contenu. Des erreurs qui vont être corrigées avec l’apparition d’une nouvelle version de la compilation et qui ajoute en plus de cela Le Livre de la Jungle, comme cela avait fuité il y a quelques temps.

Où précommander cette nouvelle édition de Disney Classic Games ?

Cette nouvelle version sera donc enrichie du jeu Le Livre de la Jungle et de ses éditions SNES, Game Boy et Megadrive, afin de choisir sa préférée. Pour répondre aux critiques de la première version de la compilation, le jeu Aladdin qui était disponible sur SNES arrive aussi dans la compilation.

Cette édition est d’ores et déjà disponible en précommande pour une sortie le 12 novembre, et malheureusement, celles et ceux qui possèdent le jeu de base devront certainement repasser à la caisse. Disney Classic Games nouvelle version peut déjà être réservé sur Amazon :

Pour en savoir plus sur l’édition sortie en 2019, n’hésitez pas à consulter notre test sorti à l’époque.