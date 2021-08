Disney Classic Games Collection : Une nouvelle compilation a été listée par l’ESRB sur PS4, Xbox One, Switch et PC

Toujours annonciateur d’une officialisation à venir, l’ESRB a listé aujourd’hui une nouvelle compilation intitulée Disney Classic Games Collection. À destination des consoles de huitième génération et des PC, ce titre devrait encore regrouper des classiques de l’époque de la Mega Drive.

Mowgli prêt à rejoindre Aladdin et Simba ?

Les nostalgiques n’ont pas dû passer à côté de Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King, sorti en 2019 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Regroupant les deux jeux éponymes, cette compilation proposait de revivre les aventures d’Aladdin et de Simba avec des options de facilité, un lissage graphique, ainsi que le support des versions Mega Drive, Super Nintendo ou encore Game Boy.

La collection dont on parle aujourd’hui devrait être du même acabit, à ceci près que l’on compte ici l’ajout de The Jungle Book, ou Le Livre de la Jungle dans la langue de Roger Carel), sorti en 1994 sur les plateformes de l’époque. Si cette trilogie débarque bel et bien, on peut estimer que la démarche n’est pas folle, puisqu’il est fort probable de voir un tarif conseillé avoisiner les 34,99€.

En effet, il s’agissait du prix établi pour la version physique de Disney Classic Games : Aladdin and the Lion King à sa sortie. On ne devrait logiquement pas se situer bien en-dessous de ce seuil concernant Disney Classic Games Collection. Cela étant dit, entendre l’officialisation de Nighthawk Interactive au sujet de la disponibilité de cette compilation sur PS4, Xbox One, Switch et PC reste la première chose à attendre.