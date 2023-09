Cities Skylines 2 repousse le début de ses chantiers en 2024, du moins pour ses versions PS5 et Xbox Series

Pas de panique, vous pourrez toujours jouer à Cities Skylines 2 sur votre PC dès le 24 octobre prochain, comme cela était initialement annoncé. Mais Paradox Interactive et Colossal Order ont sans doute été trop optimistes en avançant que la version console du titre arriverait en même temps que sur PC. On apprend ainsi que les versions PS5 et Xbox Series du jeu ne verront pas le jour avant le printemps 2024, sans date plus précise pour le moment :

Si vous êtes pressés de découvrir ce deuxième épisode et que votre PC vous permet d’y jouer dans un mois, ce sera donc toujours possible, mais si vous souhaitez construire votre mégalopole sur console, il faudra donc se montrer patient.

Mayors! We’re hard at work getting the game ready for release. We've come to realize that we need more time to reach the quality targets we've set for Console. We want to provide the best experience for our players, we’re updating the release window for Xbox & PS5 to Spring 2024. pic.twitter.com/eljCTi0deF

— Cities: Skylines (@CitiesSkylines) September 28, 2023