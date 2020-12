Christopher Nolan parle des adaptations de films en jeu vidéo

Apparu lors des Game Awards derniers pour remettre la récompense du meilleur jeu de l’année, Christopher Nolan semble de plus intéressé par le monde du jeu vidéo, après avoir diffusé ses films et des trailers dans Fortnite. Geoff Keighley a eu l’occasion de s’entretenir avec le cinéaste, qui ne rejette visiblement pas l’idée de porter l’un de ses films en jeu vidéo, mais à certaines conditions.

Tenet en jeu vidéo, c’est possible ?

On a souvent vu des jeux être porté vers le grand écran ces dernières années, et les jeux adaptés de films se font de plus en plus rares. Christopher Nolan n’est cependant pas fermé à cette idée si l’on en croit ce qu’il a déclaré à Geoff Keighley, avec des propos rapportés par VG247. Il a tout d’abord exprimé son respect pour le média, en expliquant qu’il était immensément difficile de produire un jeu.

Il explique également que pour une adaptation marche, dans les deux sens, il faut avant tout qu’elle se tienne en elle-même, et qu’elle ne soit pas qu’une copie de ce qu’elle adapte. Nolan précise que le milieu est très difficile, mais qu’il le trouve tout aussi passionnant :

« Je pense que tout mon temps et mon énergie, je le consacre au cinéma. En voyant à quel point le [développement de jeux] est difficile, ce n’est pas quelque chose que vous prenez à la légère. Mais c’est certainement quelque chose qui m’intéresse. C’est un monde incroyable. »

C’est donc le temps qui manque au cinéaste pour se lancer dans cette tâche, ainsi que la crainte d’un milieu encore plus difficile que le cinéma. Mais Nolan montre encore une fois qu’il trouve le média intéressant, et on imagine que sa curiosité ne va pas s’arrêter là.