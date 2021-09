Chocobo GP profite du Tokyo Game Show pour se présenter longuement

Annoncé par surprise lors du dernier Nintendo Direct, Chocobo GP est un nouveau jeu de course dans l’univers Final Fantasy qui met surtout en avant l’une de nos mascottes préférées. Chapeauté par Square Enix, le titre a logiquement profité du Tokyo Game Show, qui vient d’ouvrir ses portes, pour se montrer davantage et lâcher de nouvelles informations.

Un peu plus de gameplay

Avec le salon nippon qui vient de commencer, nombreux sont les éditeurs et studios japonais à présenter leurs jeux. Chocobo GP en fait partie et le titre nous dévoile ainsi de nouvelles captures d’écran. Mais il s’est surtout laissé approcher par plusieurs médias qui ont dévoilé les toutes premières vraies séquences de gameplay.

Que ce soit IGN Japan, Nintendo Wire, 4Gamer ou encore Famitsu, vous retrouverez de nombreuses vidéos qui dévoilent plusieurs sessions de jeu. On y aperçoit le circuit de la bande-annonce mais également un autre basé sur Gold Saucer et du gameplay avec plusieurs personnages, notamment avec Ramuh. Les images montrent aussi le système de points à la fin d’une course ou encore les différences qu’il peut y avoir d’un bolide à un autre, avec des statistiques de vitesse, d’accélération, d’endurance et de dérapage. Chaque personnage pourra d’ailleurs avoir plusieurs déclinaisons de véhicules.

Avec son gameplay axé arcade, Choboco GP nous permettra aussi de ramasser ce que les développeurs appellent des œufs magiques, similaires aux objets d’un Mario Kart. Sauf qu’ici, on troque les items pour de la magie, et l’on pourra déclencher des sorts plus puissants en le collectant à plusieurs reprises. Chaque personnage disposera également d’un super-coup unique pour lui permettre d’essayer de prendre l’avantage au cours d’une partie.

Pour l’instant, Chocobo GP n’a pas encore de date de sortie mais il est pressenti pour une sortie début 2022 en exclusivité Nintendo Switch. On nous confirme que l’on peut y jouer de 1 à 8 joueurs et qu’il est nécessaire d’être abonné au Nintendo Switch Online pour jouer en ligne. Voici les différentes vidéos de gameplay, suivies de nouvelles captures d’écran.