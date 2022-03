Chocobo GP : Un Mario Kart à la sauce Final Fantasy, test en vidéo

Alors que les jeux de karting sont largement dominés par Mario Kart, certains essayent tout de même de proposer des alternatives plus ou moins viables. On a par exemple Team Sonic Racing, qui a été plutôt bien reçu. Cette fois-ci, c’est Square Enix qui tente de proposer un jeu de course de kart dans l’univers de Final Fantasy avec Chocobo GP. Un titre réussi sur plusieurs aspects, mais qui souffrira malheureusement de la comparaison avec son concurrent direct, surtout en étant exclusif à la console de Nintendo.

Chocobo GP est sorti ce 10 mars 2022 sur Switch. Une version Lite est également disponible gratuitement au téléchargement, permettant d’essayer le titre pour un contenu limité ou de rejoindre un ami ou une amie qui possède le jeu complet.