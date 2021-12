Chocobo GP : Une date de sortie et une version gratuite annoncées

Annoncé lors du précédent Nintendo Direct, Chocobo GP est un jeu de course qui semble beaucoup emprunter à Mario Kart. Que ce soit dans son approche de la course ou son accessibilité immédiate, le jeu de Square Enix ne devrait pas perturber les habitués du genre, à ceci près qu’il nous plonge en plein univers Final Fantasy. Aujourd’hui, l’éditeur nippon nous donne des précisions sur sa date de sortie et ses modes de jeu.

Une version allégée pour le Chocobo

Prenez votre agenda, Chocobo GP sortira le 10 mars prochain en exclusivité sur la console de Nintendo. Dans le communiqué de presse, il est bien précisé qu’il sera lancé dans son édition numérique via l’eShop, mettant de côté les espoirs d’une version physique – tout du moins pour l’instant – au grand dam des amoureux et amoureuses de la boîte.

Au lancement, on y retrouve plusieurs modes de jeu, à commencer par un mode Histoire, qui permettra de suivre un très court scénario ayant pour objectif de nous faire débloquer des tracés et des bolides. L’occasion de prendre en main les mécaniques du jeu, telles que les capacités spéciales et les magies, et de faire la connaissance avec le casting complet.

On pourra également se lancer dans des tournois éliminatoires pour 64 pilotes, du Contre-la-montre pour performer nos meilleurs temps, des séries de courses avec classement à la clé ou encore personnaliser nos propres courses. Attention, il ne s’agit pas d’un éditeur de circuits, mais simplement des options pour jouer sur les règles et paramètres de course. A noter que le jeu est jouable en solo ou à plusieurs, notamment en local.

Enfin, notez qu’une version Chocobo GP Lite sera lancée le même jour : il s’agit d’une alternative gratuite pour jouer sans payer au titre, qui ne se focalisera que sur le prologue du mode histoire. Le principal intérêt de cette version Lite réside dans le fait que l’on peut rejoindre un ami ou une amie qui possède le jeu complet afin de jouer ensemble en ligne.

Rendez-vous le 10 mars 2022 pour la sortie de Chocobo GP sur Nintendo Switch.