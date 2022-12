Accueil » Actualités » Chocobo GP arrive en bout de course, plus aucune mise à jour majeure ne verra le jour

En faisant le choix étrange de sortir uniquement sur Switch en étant un Mario Kart-like, Chocobo GP n’a peut-être pas mis toutes les chances de son côté. Il semble le payer aujourd’hui puisqu’il semblerait qu’il soit le nouveau jeu Square Enix à ne « réaliser les objectifs » de l’éditeur, puisqu’il s’apprête déjà à fermer boutique, littéralement.

Chocobo GP déplumé de sa monnaie premium

Rassurez-vous, le jeu ne va pas être retiré des magasins et ne va pas fermer ses serveurs non plus, mais c’est tout de même le début de la fin pour lui. Chocobo GP a eu droit à sa cinquième saison qui sera finalement sa dernière, puisque Square Enix indique que plus aucune mise à jour majeure n’est prévue pour le jeu. Ce qui veut dire qu’aucun personnage supplémentaire ne sera ajouté, ni aucun circuit. On imagine qu’en cas d’imprévus, des petites mises à jour pour corriger des bugs seront présentes, mais c’est la fin du support actif pour le jeu.

Afin de marquer le coup, l’éditeur annonce également la fermeture de la vente de mythril dans le jeu, autrement dit de sa monnaie payante. Vous avez jusqu’au 6 janvier prochain pour dépenser votre mythril, sinon, il disparaitra. Square Enix prévient qu’il y aura aucun remboursement, parce que ça serait trop aimable voyons.