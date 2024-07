Castaway : Le charmant jeu d’aventure retro sortira sur toutes les plateformes le 16 août

La petite touche retro de l’été

Lors de l’AG French Direct, on a pu avoir la confirmation que Castaway sortirait bien cette année. La sortie était finalement plus proche qu’on aurait pu le penser puisqu’il sera possible de découvrir le titre dès le 16 août prochain, et ce sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Dans Castaway, vous prendrez le contrôle de Martin, rescapé du crash de son vaisseau sur une île mystérieuse et pleine de danger. Une aventure classique dans le premier sens du terme, avec une durée de vie plutôt courte pour ne pas submerger celles et ceux qui n’ont pas beaucoup d’heures à investir chaque semaine dans un jeu vidéo. Pour les autres qui voudraient un défi plus prononcé, finir l’aventure ne sera que le début puisque cela permettra de débloquer un mode Survivant à la sauce rogue-lite, dans lequel il faudra grimper une tour d’une cinquantaine d’étages.