Castaway, un hommage aux anciens Zelda, se présente via une vidéo de gameplay commentée et annonce une version consoles

Deux mini-aventures pour toutes et tous

En voyant des images de Castaway, impossible effectivement de ne pas penser instantanément aux aventures de Link, et en premier lieu The Legend of Zelda Link’s Awakening. Du réveil sur une plage au look de Martin, le héros, en passant par la structure du jeu, les signes sont clairs. Seul l’objectif principal, qui est de retrouver son cher toutou enlevé par des ptérodactyles, n’est pas vraiment familier. Hormis cela, le mode Histoire du jeu fonctionne donc complètement comme un Zelda à l’ancienne.

On explore, on vainc nos ennemis, on traverse des donjons, on bat leur boss et on repart avec une nouvelle arme ou un nouvel outil, de quoi pousser l’exploration vers des zones jusque-là inaccessibles, et ainsi de suite.

En revanche, ce qui diffère de ce à quoi l’on peut s’attendre, c’est que l’aventure adopte un format miniature. Pour les vétérans du genre, quelques heures suffiront à venir à bout des trois donjons du jeu. La raison est simple : permettre à tout le monde de lancer une partie, quelque soit son niveau, son âge, où le temps dont on dispose devant nous pour jouer.

Car en plus de ce petit gabarit, le jeu comprend différents modes pour s’amuser. Des modes Invincible et Pacifiste sont donc prévus afin de ne pas se prendre la tête, et, à l’inverse, des modes Speedrun et Injuste sont là pour plaire aux fans de challenge.

L’autre raison pour laquelle l’aventure principale est courte, c’est qu’à son terme on débloque un mode Survivant. Là, 50 étages parsemés d’ennemis et de pièges attendent les joueuses et joueurs. Chaque étage est de plus en plus relevé et, à la manière d’un Vampire Survivors, on récolte de l’expérience à mesure que l’on bat des ennemis. En gagnant un niveau, on obtient une amélioration parmi trois possibles, histoire de mieux gérer les étages d’après, et le cycle se répète. Un mode sympathique pour qui aimerait prolonger l’expérience après l’aventure principale.

Castaway, jusqu’ici prévu sur PC, arrivera également sur consoles, et ce dès cette année. N’hésitez pas à aller wishlister le jeu sur sa page Steam.