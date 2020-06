Captain Tsubasa : Rise of New Champions présente l’équipe d’Argentine

Captain Tsubasa : Rise of New Champions continue de dévoiler les équipes en vidéo. Après l’équipe américaine, sénégalaise, néerlandaise et française, voici l’équipe d’Argentine.

L’Albiceleste en force

L’équipe d’Argentine présentée ici est une équipe qui met l’accent sur l’individualité de ses joueurs et joue au football d’une manière très offensive, centrée sur les techniques individuelles.

On peut voir le milieu de terrain et capitaine de l’équipe, Juan Diaz, talentueux grâce au football de rue dans lequel il a baigné; Alan Pascal, un attaquant brillant qui est le partenaire idéal du capitaine pour les combos dévastateurs et, enfin, Galvan, un défenseur qui n’hésite pas à utiliser son physique et sa force.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira le 28 août sur PlayStation 4, Switch et PC.