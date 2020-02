Captain Tsubasa: Rise of New Champions dévoile son mode Histoire

Peu après avoir dévoilé la large palette de personnages qui sera disponible dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions, c’est cette fois le mode Histoire qui pointe le bout de son nez dans un tout nouveau trailer.

Un mode Histoire qui sent bon la nostalgie

Nous vous en parlions un peu plus tôt dans la journée, les plus grands rivaux de Tsubasa seront au rendez-vous dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Ce mode couvrira l’ensemble du Tournoi National des Collèges avec certains des matchs épiques provenant de l’oeuvre d’origine.

En fonction de votre score et du déroulement du match, certaines cinématiques pourront être débloquées et permettront de retracer l’histoire et débloquer quelques surprises … Bandai Namco compte bien jouer sur la fibre nostalgique d’un grand nombre de joueurs !

Pour rappel, Captain Tsubasa: Rise of New Champions sortira courant 2020 sur PC, PS4 et Nintendo Switch.