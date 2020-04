Resident Evil 4 Remake serait en développement chez Capcom pour 2022

Tandis que les fans avaient le regard tourné vers les rumeurs autour de Resident Evil 8 (qui aurait pour nom Resident Evil Village), Capcom serait déjà en train de plancher sur un nouveau remake, à savoir Resident Evil 4 Remake, sans grande surprise étant donné l’engouement autour de Resident 2 Remake et Resident Evil 3 Remake.

La folie des remakes

Selon Video Games Chronicle, c’est le studio M-Two (qui a officié sur Resident Evil 3 Remake) qui serait en charge de ce projet. Le titre serait en développement depuis 2018 mais ne rentre que maintenant dans sa grosse phase de production, et Capcom estime sa date de sortie à 2022 (donc vraisemblablement sur PS5 et Xbox Series X). Cela confirmerait le fait que Capcom souhaite sortir un Resident Evil par an, puisque le huitième opus serait prévu pour 2021.

Capcom aurait demandé à Shinji Mikami, le père du jeu original, de travailler sur ce remake, mais ce dernier aurait refusé pour travailler sur GhostWire : Tokyo, tout en donnant sa bénédiction pour ce projet.

On en sait encore peu sur ce Resident Evil 4 Remake, et il faudra attendre que Capcom communique officiellement dessus pour en apprendre plus. Cela se fera certainement après la sortie de Resident Evil 8, qui ne devrait pas tarder à faire davantage parler de lui.