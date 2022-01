Call of Duty Warzone : Un skin rendant accidentellement invisible fait grincer des dents

Call of Duty Warzone est actuellement dans une période assez compliquée. Non pas au niveau de ses bénéfices, que l’on imagine être toujours très porteurs pour Activision, mais au niveau des équipes en charge du free-to-play. Raven Software est actuellement en pleine période de grève suite au licenciement injustifié d’une douzaine de testeurs, avec une situation inédite qui dure depuis maintenant plus de trois semaines. Alors quand des problèmes arrivent en jeu durant cette période troublée, il ne faut pas s’étonner de les voir durer.

C’est donc ça le vrai pay-to-win ?

Fix pay to win invisible operator skin? Maybe? pic.twitter.com/oQ08scqq15 — Fallen_EH (@fallen_eh) December 28, 2021

Comme le rapport VG247, la cause de la grogne de la communauté en ce début d’année 2022 vient d’un skin nommé « Awoken », disponible à un haut échelon dans le Battle Pass de Call of Duty Warzone, mis à jour récemment pour le jeu. Le problème, c’est que ce skin rend pratiquement invisible les personnes qui l’utilisent, avec seulement une tête volante qui permet de les repérer. Ceci est bien évidemment involontaire et est causé par un glitch utilisable dans certaines conditions.

Raven Software n’a de son côté pas encore répondu à la polémique, ce qui ne contribue pas à calmer la colère de la communauté. Rien de plus normal, étant donné qu’une partie du studio est actuellement en grève. Un rappel de plus que le travail de testeur sur un jeu est essentiel pour éviter ce genre de problème, et qu’en virer un tiers de l’effectif de base n’était certainement pas la meilleure idée d’Activision.