Call of Duty Warzone : Godzilla et King Kong débarquent avec l’Opération Monarque

Des collaborations étonnantes pour Call of Duty Warzone, on en aura vu ces derniers temps. Après Snoop Dogg qui débarque en tant qu’opérateur, le titre d’Activision passe à la vitesse supérieure et invite deux monstres sacrés du cinéma dans son prochain événement nommé Opération Monarque. Le jeu s’offre une collaboration avec le film Godzilla vs Kong qui promet d’assurer le spectacle.

Les deux géants préparent leur arrivée

Cette annonce n’est pas vraiment une surprise, puisque Activision avait multiplié les teasers qui ne laissaient plus trop de doutes sur le fait que Godzilla allait venir mettre le bazar sur la map de Warzone. Kong sera aussi présent dans cette Opération Monarque, qui démarrera le 11 mai prochain, mais avant cela, il sera possible de retrouver des signes de ces géants aux quatre coins de la map, que ce soit via des artéfacts ou des installations de recherches.

On ignore encore comment tout se déroulera en jeu, mais le PlayStation Blog nous informe que cet événement devrait avoir un grand impact sur Caldéra, avec une autre menace qui se cache sous l’île. On devrait en apprendre plus lorsque l’événement aura démarré dans Call of Duty Warzone.