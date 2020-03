Sorti un peu de nulle part, Call of Duty Warzone est un nouvel épisode de la célèbre série de jeux de tir d’Activision. Cependant, contrairement aux habituels titres annuels, celui-ci est disponible gratuitement en téléchargement au vu de son étiquette free-to-play et propose une extension standalone de Call of Duty Modern Warfare centrée sur le battle royale. Jusqu’à 150 joueurs se retrouvent sur une carte géant avec un gameplay dynamique. On fait le point.

Guides et astuces

Voici différentes astuces pour vous aider à progresser dans Call of Duty Warzone. Ces guides vous permettront de bien débuter avec quelques conseils qui seront régulièrement mis à jour.

FAQ (Foire aux questions)

Si vous n’avez pas suivi le lancement de Call of Duty Warzone, voici quelques questions que vous vous posez peut-être.

Qu’est-ce que Call of Duty Warzone ?

Call of Duty Warzone est une extension standalone de Call of Duty Modern Warfare. Le jeu est disponible gratuitement. Il s’agit d’un titre uniquement multijoueur qui propose un mode battle royale sur un immense champ de bataille.

Quand et sur quelles consoles est sorti Call of Duty Warzone ?

Call of Duty Warzone est sorti officiellement le 10 mars. Les possesseurs de Modern Warfare ont pu y jouer plus tôt. Cependant, le jeu est accessible pour tous les joueurs en tant que free-to-play sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous disposez du dernier Call of Duty, vous aurez moins de données à télécharger (puisque que si vous n’avez pas Call of Duty Modern Warfare, comptez entre 80 et 100 Go de téléchargement).

Call of Duty Warzone est-il gratuit ?

Avec son étiquette de free-to-play, Call of Duty Warzone est en effet jouable gratuitement. Il n’est pas nécessaire de disposer du jeu Call of Duty Modern Warfare pour y jouer non plus. Le titre dispose cependant d’une boutique in-game pour acheter différents objets moyennant du véritable argent.

Faut-il disposer du PlayStation Plus pour jouer à Call of Duty Warzone ?

Non, il n’est pas nécessaire de disposer d’un abonnement PlayStation Plus actif pour jouer à Call of Duty Warzone. Vous n’avez donc pas besoin d’être abonné PS Plus pour en profiter.

Faut-il disposer d’un abonnement Live Gold sur Xbox pour COD Warzone ?

Oui, et comme la plupart des autres jeux multijoueurs sur Xbox One, il faudra forcément un abonnement Xbox Live Gold pour jouer. A noter que sur PC, il suffit juste de disposer d’un compte Battle.net pour accéder au titre.

Call of Duty Warzone est-il cross-play ?

Oui, le battle royale Call of Duty Warzone dispose d’une fonctionnalité de cross-play. C’est-à-dire que le jeu se joue de façon multiplateforme, ce qui signifie que vous pouvez jouer avec vos ami(e)s qui sont sur une autre console (PC, PS4 et Xbox One).

Est-ce qu’il y a des bonus dans Warzone si je dispose de Call of Duty Modern warfare ?

Oui, les possesseurs de Call of Duty Modern Warfare n’auront pas à télécharger l’entièreté de l’application. De plus, les joueurs de Modern Warfare pourront profiter du Battle Royale avec toutes les armes et personnages débloqués. Cependant, il ne faut pas s’attendre de bonus qui donneraient un avantage certain sur les autres joueurs.

Quels sont les modes de jeu de Call of Duty Warzone ?

On peut noter deux modes principaux au lancement de Call of Duty Warzone, à savoir :

Le mode Battle Royale

Le mode pillage

Le premier, relativement classique du genre, apporte cependant deux particularités, à savoir un système de contrats, afin de débloquer des armes et autres objets, et le Goulag, une zone fermée où l’on fera un affrontement en un-contre-un pour avoir le droit de revenir dans une partie. On vous explique tout cela dans notre partie guides & astuces.

Combien de joueurs sont sur la carte de Call of Duty Warzone ?

Les affrontements dans Call of Duty Warzone permettent jusqu’à 150 joueurs de jouer simultanément sur la même carte. C’est une quantité assez important si l’on compare le nombre à d’autres battle royale mais la carte est relativement caste et assez grand pour accueillir tout ce petit monde.

Combien de temps dure un match dans Call of Duty Warzone ?

Il faut compter environ 20 à 25 minutes pour terminer une partie dans Call of Duty Warzone. Bien sûr, il s’agit d’une moyenne et cela peut aller bien plus vite ou plus lentement selon les circonstances. Cela dépend aussi de l’arrivée des joueurs sur la carte et du dynamisme de la partie.

Est-ce qu’il y a des véhicules dans Call of Duty Warzone ?

Oui, il y a différents véhicules que l’on peut piloter dans le battle royale. On y retrouve cinq véhicules jouables au lancement avec :

Le VTT

Le Tactical Rover

Le SUV

Le Camion de cargaison

L’hélicoptère

D’autres moyens de déplacement seront rajoutés au fur et à mesure. Il faut noter qu’il s’agit avant tout de véhicules pour se déplacer puisque ces derniers ne sont pas équipés d’armes (bien que l’on peut toujours utiliser nos propres armes si l’on est sur le siège passager).

En bref

Call of Duty Warzone

Date de sortie : 10 mars 2020

: 10 mars 2020 Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Éditeur : Activision

: Activision Développeur : Infinity Ward / Sledgegammer Games

: Infinity Ward / Sledgegammer Games Prix : Gratuit avec achats en jeu

: Gratuit avec achats en jeu PEGI 18

Pour ne rien louper du jeu, on vous invite à suivre l’actualité de Call of Duty Warzone sur sa fiche de jeu.