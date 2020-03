Si vous avez envie de vous lancer dans ce nouveau mode de jeu de Call of Duty : Modern Warfare, mais que les premières minutes dans celui-ci vous rendent confus, voici quelques étapes qui permettront peut-être de vous rendre la vie plus facile sur Call of Duty Warzone.

Un tutoriel incontournable

On ne le répète jamais assez, mais les tutoriels sont souvent bénéfiques et le tutoriel de Call of Duty Warzone résume assez bien l’ensemble des outils nécessaires à connaître avant de s’engager dans une partie. Ainsi, les différentes mécaniques comme les stations d’achats, les contrats, et le fait de pouvoir stabiliser son arme sur un élément du décor y sont abordées.

Et même si la mécanique du goulag n’est pas décrite dans ce tutoriel, ou que la sauvegarde de butin du mode Pactole n’est également pas décrite, le fondement des deux modes de jeu est bel et bien enseigné. C’est également dans ce tutoriel que vous apprendrez les différentes manières de communiquer avec votre escouade, quelque chose d’indispensable dans tout Battle Royale en équipe.

Ce tutoriel est faisable à tout moment dans le menu du jeu, au cas où quelques points n’auraient pas été assez clairs lors de votre premier passage.

Lancer quelques parties contre l’IA

Il est également possible dans le menu du jeu, de lancer une partie en mode Battle Royale contre des IA. Celles-ci ne seront vraiment pas dures à battre, mais le but de ces parties se trouve autre part.

En effet, les parties contre ordinateur peuvent se montrer bénéfiques si vous explorez un peu la carte afin de mettre en pratique ce qui a été vu pendant le tutoriel du jeu. De plus, vous pourrez vous familiariser plus amplement avec les stations d’achat et les contrats, deux mécaniques communs au mode Pillage et Battle Royale. Vous pourrez aussi avoir un premier aperçu des différents gadgets que l’on peut obtenir des les coffres, et il sera également possible d’avoir une première expérience sur la carte du jeu et ses différentes zones.

De plus, mourir (intentionnellement ou non) dans une partie contre l’IA vous permettra de faire un petit voyage dans le goulag. Or, puisque ce système propre au mode Battle Royale n’est pas abordé dans le tutoriel du jeu, vous pourrez alors le mettre en pratique dans une partie contre l’ordinateur afin de ne plus y être étranger lorsque vous entamerez de vraies parties en ligne.

Les parties contre l’IA sont également accélérées et ne vous prendront alors pas trop de temps, comptez moins de dix minutes pour en finir une.

Un mode Pillage bien utile

Si jamais vous voulez vraiment connaître votre sujet le plus possible avant de lancer une partie en Battle Royale. Sachez que le mode Pillage peut être plus clément lors de vos premières sessions de jeu. En effet, puisque le mode Battle Royale délivre une tension permanente où la mort est assez conséquente et où jouer en équipe est primordiale, sachez que le mode Pillage peut être une bonne alternative pour compléter votre formation au jeu.

Dans ce mode, la mort reste toujours significative mais est moins handicapante pour vos partenaires puisque votre réapparition est automatique et ne passe pas par le système de goulag ou de redéploiement du mode Battle Royale. Les affrontements sont également plus chaotiques et engagent moins un duel escouade contre escouade. Ainsi, vous ne deviendrez pas autant un poids mort pour vos coéquipiers qu’en mode Battle Royale, et le poids sur vos épaules sera donc moindre.

De plus, puisque le redéploiement est automatique, vous passerez alors toute la partie à renforcer vos connaissances sur les mécaniques de Call of Duty Warzone mais ce sera également une excellente opportunité de vous familiariser avec la carte du jeu afin de ne pas être totalement perdu pendant les premières parties en Battle Royale. En effet, l’exploration de la carte est impossible à faire dans le tutoriel et est trop légère pour être satisfaisante dans une partie contre l’IA.

À noter tout de même que le mode Pillage possède ses propres règles et mécaniques bien huilées, les règles du jeu risquent alors d’être tout de même déroutantes pour vous lors des premières parties. Enfin, si même après avoir passé toutes ces étapes, vous sentez que le nouveau Battle Royale d’Activision reste assez étranger pour vous, n’hésitez pas à consulter notre astuce ou l’on revient point par point sur ce mode de Call of Duty Warzone.

En effet, même après toutes ces étapes, quelques mécaniques risquent de vous surprendre lors de vos premières parties comme par exemple la possibilité de redéployer un coéquipier tombé au combat via les stations d’achat.