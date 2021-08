Activision-Blizzard : J. Allen Brack, président de Blizzard, quitte l’entreprise

Cela ne vous aura peut-être pas échappé, la situation chez Activision-Blizzard est très tendue ces derniers jours. Suite à de nombreux témoignages évoquant la culture toxique de l’entreprise, notamment du côté Blizzard, une manifestions des personnes travaillant chez l’éditeur avait été organisée, avec la signature d’une lettre ouverte demandant des changements au sein de l’entreprise. Et si les grandes pontes de cette dernière en avait promis, cela ne restait pour l’instant que des promesses, jusqu’à aujourd’hui.

BREAKING: Blizzard president J. Allen Brack is leaving the company, Activision Blizzard just told staff. Jen Oneal and Mike Ybarra will take over as "co-leaders of Blizzard."

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2021