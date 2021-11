Call of Duty Vanguard : Les premières tests sont là, que vaut ce nouvel épisode ?

C’est le jour J pour Call of Duty Vanguard, qui est disponible depuis aujourd’hui sur les différentes plateformes. Même si le titre est forcément très attendu, de nombreuses personnes attendent encore de savoir si l’achat vaut vraiment le coup. Et Activision a attendu le dernier moment pour lever l’embargo autour du titre, ce qui fait que les premiers tests ne sont arrivés qu’aujourd’hui.

Des tests peu nombreux pour le moment

Dans l’ensemble, ce Call of Duty Vanguard reçoit un accueil positif bien que loin d’être dithyrambique, même si Metacritic ne recense que très peu de tests à l’heure actuelle.

Pour le moment, sur PS5 avec 10 notes, le titre affiche un Metascore de 79, ce qui lui permet de rester temporairement au dessus de Black Ops Cold War, mais avec l’arrivée de nombreux tests ce week-end, ce score devrait logiquement bouger. Voici quelques tests déjà disponibles chez nos confrères :

Quant à nous, notre test arrivera très prochainement sur le site.

Call of Duty: Vanguard est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.