Call of Duty: Modern Warfare III : À quelle heure le jeu sera-t-il disponible ?

Quand sortira exactement Call of Duty: Modern Warfare III ?

Vous le savez sans doute, la sortie du jeu est programmée pour le 10 novembre prochain, mais l’heure de lancement n’avait pas été précisée jusqu’à maintenant. C’est désormais un peu plus clair étant donné qu’Activision a publié une carte du monde nous permettant de voir l’heure à laquelle Call of Duty: Modern Warfare III sera disponible dans les différents pays.

Si vous résidez donc en France ou dans son fuseau horaire, vous pourrez jouer à Call of Duty: Modern Warfare III dès le 10 novembre à 6 heures du matin, du moins sur PC. On ignore encore si ces horaires seront les mêmes sur les différentes consoles. Il sera aussi possible de précharger le jeu dès le 8 novembre à 17 heures.

Quelles sont les configurations PC de Call of Duty: Modern Warfare III ?

Activision a aussi profité de l’occasion pour préciser un peu plus les différentes configurations PC recommandées pour jouer à Call of Duty: Modern Warfare III. Pas de grandes surprises ici, on voit que la configuration minimale recommandée pour le multijoueur est un peu moins gourmande que pour le jeu dans son ensemble, tandis qu’il faudra viser une configuration plus poussée pour avoir droit à un framerate satisfaisant pour celles et ceux qui visent le jeu compétitif.

Call of Duty: Modern Warfare III sortira sur PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.