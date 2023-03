Call of Duty Modern Warfare II : Le multijoueur est jouable gratuitement ce weekend

Pendant que la série Call of Duty est en plein cœur de la bataille juridique que se livrent Microsoft et Sony dans l’affaire du rachat d’Activision-Blizzard, l’éditeur continue de promouvoir le dernier épisode en date de sa poule aux oeufs d’or. Call of Duty: Modern Warfare II a beau s’être très bien vendu depuis sa sortie il y a quelques mois, Activision souhaite visiblement lui redonner un peu d’élan dans les charts avec la mise en place d’un week-end gratuit, qui ne concerne évidemment que sa partie multijoueur.

Quelques jours pour profiter du jeu sans payer

Depuis hier et jusqu’au 20 mars, vous pouvez accéder gratuitement au multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare II en affrontant vos amis sur six cartes différentes, et ce via plusieurs modes de jeu, sans oublier l’accès au Raid en coopération. Activision organise ce week-end gratuit pour mettre en avant la saison 2 du jeu, qui voit l’arrivée d’une nouvelle map ainsi que de nouvelles armes, comme le Tempus Torrent.

Chose assez amusante, ce week-end gratuit a commencé pile à temps après celui de Battlefield 2042, qui s’est déroulé plus tôt dans la semaine. Au moins, les deux jeux ne se sont pas marchés sur les pieds.

Call of Duty: Modern Warfare II est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.