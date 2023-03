Battlefield 2042 est jouable gratuitement jusqu’au 16 mars sur Steam

Battlefield 2042 n’a pas connu des débuts très glorieux, mais de saison en saison, le jeu d’Electronic Arts tente de se racheter une crédibilité avec des nouveautés qui ont pour but de satisfaire la communauté tout en attirant un nouveau public. Pour le lancement de la saison 4, EA met les petits plats dans les grands avec l’arrivée du jeu sur le PlayStation Plus, mais l’éditeur veut aussi que le titre séduise à nouveau sur PC, et c’est pourquoi il s’offre quelques jours de gratuité sur Steam.

Quelques jours gratuits pour profiter de la nouvelle saison

Durant plusieurs jours, il vous sera possible de jouer gratuitement à Battlefield 2042 sans débourser un seul centime. C’est ce que propose EA avec une version Steam qui est désormais gratuite, du moins pour un temps limité. En effet, il ne vous sera possible de jouer gratuitement à Battlefield 2042 sur Steam que jusqu’au 16 mars prochain. Ce qui vous laisse tout de même de nombreuses heures de jeu en perspective, afin de voir si le titre peut vous convaincre ou non.

C’est sans doute le meilleur moment pour découvrir le jeu, qui vient de lancer sa saison 4 pleine de nouveautés, que ce soit avec une nouvelle carte, un nouveau spécialiste ou des armes inédites.

Battlefield 2042 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.