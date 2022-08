Accueil » Actualités » Call of Duty : Pas d’épisode en 2023, mais du contenu payant quand même ?

Pour la première fois depuis un bon paquet d’années, la licence Call of Duty devrait faire une pause dans son rythme de sortie, et ne devrait pas avoir droit à un épisode canonique en 2023. Un changement qui doit encore être confirmé et qui nous a été rapporté par Bloomberg il y a de cela quelques mois. Mais le dernier bilan financier en date d’Activision semble pour le moment indiquer cela, avec une modification de stratégie à venir pour l’année 2023.

Un gros DLC ou un spin-off en préparation ?

Dans son bilan financier du deuxième trimestre de cette année fiscale 2022/2023, Activision indique que la licence Call of Duty va recevoir du « nouveau contenu premium » en 2023, autrement dit, du contenu payant.

Ce qui semble indiquer qu’un épisode majeur est écarté de l’équation pour l’année à venir, mais sans pour autant empêcher l’éditeur de sortir du contenu payant pour la communauté. Cela pourrait par exemple prendre la forme d’un gros DLC payant, que ce soit pour Modern Warfare 2 ou bien pour le nouveau Warzone. Mais il pourrait aussi tout à fait s’agir d’un spin-off de la série, à moindre échelle, comme le rapporte VGC qui mentionne l’existence d’une rumeur à propos d’un Call of Duty Zombies en standalone.

L’avenir nous le dira, mais ce qui est sûr, c’est que l’éditeur compte bien faire en sorte que sa série phare soit lucrative en 2023, même sans la sortie d’un vrai épisode.