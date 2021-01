Call of Duty Mobile cartonne déjà sur le sol chinois

Surfant sur le succès des FPS sur smartphones, dont on retient tout particulièrement Fortnite Mobile et PUBG Mobile, Activision a mis au point Call of Duty Mobile. Le principe est simple, puisqu’il reprend exactement la même recette que ce que propose la série sur consoles et PC. Après avoir engrangé de très bon revenus un peu partout à travers le globe, le titre sortait le mois dernier en Chine.

Déjà un carton en Chine

On ne présente plus Call of Duty, qui fut pendant longtemps la licence phare du FPS multijoueur en ligne, aux cotés de Battlefield. Toujours très bien placée dans les scores, elle nous revenait d’ailleurs récemment avec Black Ops Cold War, cinquième volet de la série BO. Mais on oublie souvent de mentionner qu’en dehors des consoles et PC, COD c’est depuis 2019 une expérience mobile à part entière. Et elle fonctionne plutôt bien de surcroît.

Toute l’industrie du jeu vidéo en a conscience : conquérir le marché chinois n’est pas mince affaire mais peut rapporter très gros. Et c’est justement ce qu’a tenté Activision le mois dernier. Call of Duty Mobile sortait en effet le 25 décembre en Chine. Un pays qui joue beaucoup sur smartphones, rappelons le ! Et le succès n’a pas tardé à pointer le bout de son nez, puisque le titre enregistrait déjà 14 millions de dollars de recette au 31 décembre.

Une recette que le titre doit exclusivement aux dépenses in-game réalisées par les joueurs chinois, puisque Call of Duty Mobile reste free-to-play. Notez qu’avec un score aussi énorme, il ne se classe toutefois pas premier du classement des jeux mobiles les plus rentables du pays sur cette période d’une semaine. Il arbore cependant la place honorable de quatrième… ce qui est tout à fait excellent pour une semaine de lancement !