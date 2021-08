Un nouveau jeu Call of Duty sur mobiles est en préparation

C’est dans une période bien compliquée que Activision-Blizzard a du présenter ses résultats financiers cette nuit, avec des précisions sur le line-up à venir pour l’éditeur. Et tandis que l’on apprenait hier que Diablo Immortal est repoussé à l’année 2022, Activision déclare aujourd’hui que le marché mobile est très important, ce qui se traduit pas l’annonce d’un nouveau projet Call of Duty sur mobiles.

Un nouveau studio en charge, exclusivement dédié au jeu mobile

Call of Duty Mobile a été un succès, mais cela n’est visiblement pas assez pour Activision. On avait déjà eu quelques échos ces dernières semaines qui évoquaient le fait qu’un nouveau jeu mobile Call of Duty était en préparation, notamment via des offres d’emplois, mais Activision le confirme clairement dans son bilan financier, relayé par VGC.

L’éditeur parle alors de la création d’un nouveau studio en interne (qui ne sera donc pas confié à TiMi Studios), uniquement consacré au mobile, et composé en partie de personnes en provenance de Beenox et Activision Shangaï, pour développer ce projet :

« Nous avons créé notre propre studio mobile et nous recrutons activement, également à travers Beenox et Activision Shangai pour plus de soutient, et ensembles, ces équipes mènent un projet encore non-annoncé de jeu mobile pour la licence Call of Duty, sur lequel nous sommes très enthousiastes. »

Activision déclare alors que ce projet est considéré comme leur premier « AAA mobile », et qu’il y a derrière cela la volonté de lier encore plus les différentes itérations de la licence pour créer un écosystème encore meilleur.