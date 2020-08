Call of Duty: Black Ops Cold War montre une première image et un teaser

Après avoir annoncé que son reveal complet aura lieu durant la journée du 26 août, Call of Duty: Black Ops Cold War fait monter la pression avec une nouvelle image qui n’est autre que le key art du jeu, ainsi qu’un nouveau teaser.

Une image pour faire patienter

𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚒𝚜 𝚝𝚒𝚌𝚔𝚒𝚗𝚐, 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛 𝚒𝚜 𝚛𝚎𝚊𝚕. 𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍𝚠𝚒𝚍𝚎 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚊𝚕 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼. pic.twitter.com/Nflp2vEVBK — Call of Duty (@CallofDuty) August 20, 2020

La vidéo, qui se termine donc par le reveal de cette image, ne nous en apprendra pas bien plus sur le titre, qui garde encore ses cartouches pour le 26 août. On peut s’attendre à ce que Activision continue de teaser le jeu jusqu’à mercredi prochain, avant de dévoiler un premier trailer pour le jeu, voire du gameplay.

D’ici là il faudra se montrer patient pour en savoir plus sur ce Call of Duty: Black Ops Cold War, qui devrait arriver sur la génération actuelle et sur les prochaines consoles.